روسيا تفوز على نيوزيلندا في افتتاح كأس القارات

على المصرىحققت روسيا المضيفة، بداية جيدة في كأس القارات 2017 لكرة القدم، بعد فوزها على نيوزيلندا ممثلة أوقيانوسيا، اليوم السبت، بهدفين نظيفين، في سان بطرسبورج.وسجل مايكل بوكسال مدافع نيوزيلندا عن طريق الخطأ في مرماه هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 31، قبل أن يسجل فيودور سمولوف الهدف الثاني في

على المصرى

حققت روسيا المضيفة، بداية جيدة في كأس القارات 2017 لكرة القدم، بعد فوزها على نيوزيلندا ممثلة أوقيانوسيا، اليوم السبت، بهدفين نظيفين، في سان بطرسبورج.

وسجل مايكل بوكسال مدافع نيوزيلندا عن طريق الخطأ في مرماه هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 31، قبل أن يسجل فيودور سمولوف الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وتضم المجموعة أيضاً البرتغال بطلة أوروبا التي تلتقي مع المكسيك بطلة الكونكاكاف “أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي”، غدًا الأحد، في مدينة “قازان”.

وافتتحت البطولة بحفل رائع على ملعب سان بطرسبرج، الذي افتتح مؤخرًا، ويتسع لـ68 ألف متفرج، وشارك به أكثر من 2000 استعراضي، بفرق الغناء والرقص بأداء أغنية ورقصة، عكست عادات روسيا، وتاريخها، وثقافتها وطبيعتها، وقدم نموذجاً مصغراً لكافة الملاعب التي ستستضيف المباريات، وساهم 12 مصمماً للرقص من مسرح مركز “لينينجراد” على تصميم العرض.

وعزز الأمن تواجده في البطولة، وتم إغلاق منطقة ملعب جزيرة كريستوفسكي، أمام حركة المرور المعتادة، قبل أكثر من ثلاث ساعات من المباراة الافتتاحية، خوفا من حدوث أى هجمات إرهابية فى منطقة ملعب اللقاء.