روسيا تفقد عرش أوليمبياد سوتشي بعد تجريدها من 3 ميداليات

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن فقدت روسيا مركزها الأول الذي حصدته في أوليمبياد سوتشي 2014، بعد أن قررت اللجنة الأوليمبية الدولية، اليوم، تجريدها من 3 ميداليات جديدة، بينها ذهبيتان كانت تُوّجت بهما في الدورة الشتوية، على خلفية فضيحة تعاطيهم لمنشطات. وبحسب بلومبرج قررت اللجنة حرمان ألكسندر زوكوف

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن

فقدت روسيا مركزها الأول الذي حصدته في أوليمبياد سوتشي 2014، بعد أن قررت اللجنة الأوليمبية الدولية، اليوم، تجريدها من 3 ميداليات جديدة، بينها ذهبيتان كانت تُوّجت بهما في الدورة الشتوية، على خلفية فضيحة تعاطيهم لمنشطات.

وبحسب بلومبرج قررت اللجنة حرمان ألكسندر زوكوف من ميداليتين ذهبيتين، واحدة فاز بها في سباق التزلج الزوجي، والثانية مع فريقه الرباعي.

كما جُردت أولجا فاتكولينا، لاعبة التزلج السريع، من فضية سباق 500 م، وكانت ضمن 3 رياضيين روس آخرين تم حرمانهم من منافسات الأوليمبياد.

وحتى الآن عاقبت اللجنة الأوليمبية نحو 14 رياضيًّا روسيًّا من المشاركين في أوليمبياد سوتشي، وحرمتهم من 10 ميداليات أوليمبية بينها 4 ذهبيات.

كانت روسيا تحتل المركز الأول في المسابقة بعد حصدها 33 ميدالية، بينها 13 ذهبية، متفوقة على النرويج التي حصدت 11 ذهبية بمجموع 26 ميدالية، تلتهم كندا التي حصدت 25 ميدالية بينها 10 ذهبيات.