روسيا تفرض رسومًا جمركية على سلع أمريكية

رويترز قال وزير الاقتصاد الروسي ماكسيم أورشكين،ـ اليوم الثلاثاء، في مينسك إن بلاده ستفرض رسوما جمركية على سلع محددة قادمة من الولايات المتحدة ردًّا على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألومنيوم. وقال أورشكين إن الرسوم ستستهدف بضائع لدى روسيا بدائل محلية لها، وإن الإجراء ل

رويترز

قال وزير الاقتصاد الروسي ماكسيم أورشكين،ـ اليوم الثلاثاء، في مينسك إن بلاده ستفرض رسوما جمركية على سلع محددة قادمة من الولايات المتحدة ردًّا على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألومنيوم.

وقال أورشكين إن الرسوم ستستهدف بضائع لدى روسيا بدائل محلية لها، وإن الإجراء لن يؤثر على أداء الاقتصاد الكلي لروسيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أقر في مارس الماضي فرض رسوم جمركية على واردات الألومنيوم والحديد الصلب إلى الولايات المتحدة بنسبة 25% على الصلب و10% على الألمنيوم.