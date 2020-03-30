روسيا تعلن عن إصابة 17 طفلا بفيروس كورونا ووفاة 4 أعمارهم بين 76 و88

أعلنت السلطات الصحية الروسية وجود 17 طفلا في موسكو بين المرضى الجدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض الالتهاب الرئوي، فضلا عن وفاة 4 أعمارهم بين 76 و88 عاما. وقال مقر عمليات السيطرة ومراقبة الوضع المتعلق بفيروس كورونا المستجد في موسكو، إنه تم…

أعلنت السلطات الصحية الروسية وجود 17 طفلا في موسكو بين المرضى الجدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض الالتهاب الرئوي، فضلا عن وفاة 4 أعمارهم بين 76 و88 عاما.

وقال مقر عمليات السيطرة ومراقبة الوضع المتعلق بفيروس كورونا المستجد في موسكو، إنه تم تأكيد إصابة 17 طفلا بالفيروس التاجي في موسكو خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب شبكة روسيا اليوم.

وقال المقر”إن جميع المرضى، وكذلك أولئك الذين على اتصال وثيق بهم، يخضعون بالفعل للإشراف الطبي”.

وكشفت روسيا اليوم الاثنين، عن تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة بذلك إلى 1836 حالة في 71 منطقة من البلاد.

وأعلن عمدة موسكو، أنه اعتبارا من 30 مارس، تم إدخال نظام العزل الصحي الذاتي لجميع السكان بغض النظر عن أعمارهم في العاصمة.

كما وعد بتشديد تطبيق العزلة الذاتية.

كما أعلنت السلطات الصحية الروسية مساء اليوم الاثنين، تسجيل 4 وفيات جديدة في روسيا جراء عدوى فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم رصد كل الحالات في العاصمة موسكو.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في العاصمة الروسية بـ”وفاة 4 مصابين في موسكو سجلت لديهم إصابات بالالتهاب الرئوي، وجاءت نتائج فحوص الفيروس لديهم إيجابية”.

وأشار المركز إلى أن المصابين تراوحت أعمارهم بين 76 و88 عاما، وأنهم جميعا عانوا من أمراض مزمنة وخاصة أمراض القلب والأوعية.

وشدد مركز العمليات على ضرورة الالتزام الصارم بقواعد العزل الصحي الذاتي من قبل السكان في موسكو.

وارتفعت حصيلة الوفيات جراء كورونا في روسيا إلى 13 حالة، فيما سجلت 1836 إصابة بالمرض.