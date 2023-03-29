روسيا تعلن توقف شركة «كارجيل» عن تصدير حبوبها

من المقررر أن تتوقف شركة كارجيل العالمية لتجارة السلع الأولية عن تصدير الحبوب الروسية مع بداية موسم التصدير المقبل الذي يبدأ في الأول من يوليو، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن وزارة الزراعة الروسية اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة في تعليق لرويترز: “وقف أنشطتها للتصدير بالسوق الروسية لن يؤثر على كمية شحنات الحبوب المحلية إلى الخارج. أصول الشركة في مجال تصدير الحبوب ستستمر في العمل بغض النظر عمن يديرها”.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة آر.بي.سي الاقتصادية اليومية أن الوحدة الروسية للشركة أبلغت أوكسانا لوت نائبة وزير الزراعة في خطاب بأنها ستتوقف عن تصدير الحبوب في الموسم الجديد.

ووفقا لتقرير الصحيفة ستصدر كارجيل 2.2 مليون طن من الحبوب الروسية في موسم التصدير 2022-2023، أي ما يوازي 4% من إجمالي صادرات الحبوب الروسية.