روسيا تعلن تعليق حركة السيارات على جسر «القرم».. لهذا السبب

علقت روسيا حركة السيارات على جسر القرم صباح اليوم الأربعاء، في إطار محاولاتها التقليدية لمنع هجمات الطائرات المسيرة أو الصواريخ التي تشنها أوكرانيا، وفق ما أعلنته السلطات الروسية.

وتستهدف أوكرانيا القرم منذ بدأت العملية العسكرية الروسية ضدها، لكن تم تكثيف الهجمات على المنشآت العسكرية فيها مؤخرا في وقت تتعهّد كييف باستعادة شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو عام 2014.

وتزامنا، صرح مدير المركز الصحافي لمجموعة قوات “الغرب” الروسية، اليوم الأربعاء، بأن المدفعية الروسية دمرت نقطة إمداد الذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك.