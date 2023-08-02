روسيا تعلن إمكانية العودة الفورية إلى صفقة الحبوب حال تنفيذ شرط

أعلنت روسيا الأربعاء إمكانية العودة الفورية إلى صفقة الحبوب حال تنفيذ شرط، بحسب متحدث الكرملين.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده للعودة على الفور إلى صفقة الحبوب البحر الأسود، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ولفت إلى أنه قد يتم ذلك في حال تم تنفيذ تنفيذ بنود الاتفاقية المتعلقة بموسكو.



وقال بيسكوف – في تصريحات أوردتها وكالة أنباء “تاس” الروسية – : “لقد كررت روسيا والرئيس فلاديمير بوتين بالفعل مرارًا وتكرارًا استعدادها للعودة على الفور إلى الصفقة المناسبة، ليس فقط للمحادثات ولكن للصفقة نفسها. يجب ببساطة أن يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا في الاتفاقية. وهذا لم يتم القيام به حتى الآن”.