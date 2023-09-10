روسيا تعلن إسقاط طائرات مسيرة وتدمير زوارق سريعة أوكرانية قرب «القرم»

نجحت القوات الروسية في اصطياد 8 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم، إضافة إلى تدمير 3 زوارق سريعة في مياه البحر في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وأضافت الوزارة على تطبيق تيليجرام، أن الزوارق العسكرية السريعة الأمريكية الصنع كانت تقل عسكريين أوكرانيين وجرى تدميرها شمال شرقي جزيرة الثعبان.

ولم توضح الوزارة ما إذا كانت هناك أي أضرار أو إصابات جراء الواقعتين. ولم تتمكن رويترز من التحقق من هذه الأنباء من مصادر مستقلة. ولم يصدر أي تعليق بعد من أوكرانيا بشأن تلك الهجمات.

وكانت روسيا ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، في خطوة أدانها حلفاء كييف على نطاق واسع.