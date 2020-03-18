سيـــاســة

روسيا تعطل الدراسة 20 يومًا بسبب «كورونا»

أعلنت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا جوليكوفا عن تسجيل 114 إصابة بفيروس "كورونا" في روسيا.
المال - خاص 11:01 ص, الأربعاء, 18 مارس 20 11:01 ص, الأربعاء, 18 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن وزير التعليم الروسي سيرجي كرافتسوف عن تعطيل الدوام الرسمي بالمدارس في كافة أنحاء روسيا بسبب فيروس “كورونا” اعتبارا من 23 مارس الجاري وحتى 12 أبريل القادم “20 يوما تقريبًا”.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط قال كرافتسوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: “مع تعطيل المدارس في روسيا، سيتم توفير الدعم للتعلم عن بُعد للطلاب ابتداء من يوم الإثنين المقبل”.

ومن جهتها أعلنت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا جوليكوفا عن تسجيل 114 إصابة بفيروس “كورونا” في روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال إن بلاده تملك كل ما يلزم لإنتاج لقاح لفيروس كورونا، مضيفا أن الوضع في روسيا تحت السيطرة.

جاء ذلك في كلمة وجهها بوتين إلى الشعب الروسي على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.

وشدد بوتين على ضرورة سباق الزمن خلال العمل لمكافحة انتشار الفيروس في البلاد.

وأكد ضرورة زيادة إنتاج أدوات ووسائل الوقاية الشخصية، وتعزيز كميات الاحتياطي من الأدوية والمعدات الطبية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

روسيا تغلق حدودها مع الصين لمنع انتشار فيروس «كورونا»

المال - خاص 1:08 م, الخميس, 30 يناير 20

رويترز: مسودة بيان مؤتمر برلين بشأن ليبيا تحظر الأعمال العدائية ضد منشآت النفط

منتصر محمود 12:13 م, الأحد, 19 يناير 20

بمشاركة مسؤولين أتراك وروس.. «حفتر» و«السراج» يجريان محادثات فى موسكو

منتصر محمود 2:27 م, الأثنين, 13 يناير 20

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية : لا صحة لقطع العلاقات مع الكنيسة الروسية

محمود خاطر 11:00 ص, الجمعة, 27 ديسمبر 19

تتضمن عقوبات ضد روسيا.. «ترامب» يقر الميزانية العسكرية

محمد بدر 1:24 ص, السبت, 21 ديسمبر 19

روسيا تحتجز 40 إسرائيليًّا فى مطار موسكو منهم سياح ورجال أعمال

عادل عبدالجواد 2:12 م, الأربعاء, 18 ديسمبر 19