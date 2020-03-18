روسيا تعطل الدراسة 20 يومًا بسبب «كورونا»

أعلن وزير التعليم الروسي سيرجي كرافتسوف عن تعطيل الدوام الرسمي بالمدارس في كافة أنحاء روسيا بسبب فيروس “كورونا” اعتبارا من 23 مارس الجاري وحتى 12 أبريل القادم “20 يوما تقريبًا”.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط قال كرافتسوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: “مع تعطيل المدارس في روسيا، سيتم توفير الدعم للتعلم عن بُعد للطلاب ابتداء من يوم الإثنين المقبل”.

ومن جهتها أعلنت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا جوليكوفا عن تسجيل 114 إصابة بفيروس “كورونا” في روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال إن بلاده تملك كل ما يلزم لإنتاج لقاح لفيروس كورونا، مضيفا أن الوضع في روسيا تحت السيطرة.

جاء ذلك في كلمة وجهها بوتين إلى الشعب الروسي على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.

وشدد بوتين على ضرورة سباق الزمن خلال العمل لمكافحة انتشار الفيروس في البلاد.

وأكد ضرورة زيادة إنتاج أدوات ووسائل الوقاية الشخصية، وتعزيز كميات الاحتياطي من الأدوية والمعدات الطبية.