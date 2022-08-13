روسيا تعزز إمدادات الغاز الطبيعي إلى المجر

بدأت شركة الغاز الروسية العملاقة “غازبروم” تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي المتجهة إلى المجر طلبتها حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان لمعالجة مخاوف إمدادات الطاقة الشتوية، وفقًا لمسئول بوزارة الخارجية في بودابست.

قال وزير الدولة بوزارة الخارجية تاماس مينتشير، في منشور على فيسبوك، اليوم السبت، إنه اعتبارًا من يوم الجمعة، عززت شركة “غازبروم” التدفقات إلى المجر بمقدار 2.6 مليون متر مكعب يوميًّا لبقية شهر أغسطس باستخدام خط أنابيب “ترك ستريم” الذي يمر عبر البلقان.

وأكد أن المحادثات مستمرة بشأن أحجام إضافية لشهر سبتمبر.

تسعى المجر لشراء 700 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي الإضافي فوق الكَميات المنصوص عليها في عقد البلاد متعدد السنوات مع شركة “غازبروم” لتعزيز احتياطياتها من الوقود.