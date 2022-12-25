روسيا تعتزم زيادة صادراتها من النفط الخام حال التأثر بحظر الاتحاد الأوروبي

تعتزم روسيا زيادة صادراتها من النفط الخام، إذا تأثرت إنتاجية المصافي في البلاد بحظر الاتحاد الأوروبي على واردات الوقود من روسيا، وفق ما قاله نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في مقابلة مع وكالة “تاس”.

زيادة صادرات النفط الخام

قال نوفاك: “إذا كانت هناك مشكلات في بيع المنتجات البترولية، فإنه يمكن إلى حد ما استبدال تكرير النفط بتصدير كميات إضافية من النفط الخام”، مضيفاً أنه لا يزال هناك احتمال بألا يتأثر تكرير النفط الروسي على الإطلاق بالحظر الأوروبي.

يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على واردات المنتجات البترولية الروسية حيز التنفيذ اعتباراً من 5 فبراير، ليضاف إلى القيود المفروضة على واردات الخام منذ أوائل ديسمبر.

قال نوفاك اليوم الأحد إن روسيا ستنتج ما لا يقل عن 490 مليوناً إلى 500 مليون طن من النفط في العام المقبل، وهو ما يعادل حوالي 9.84 مليون إلى 10.04 مليون برميل يومياً، قياساً على أن كل طن يعادل 7.33 برميل.

كان نوفاك قد صرّح يوم الجمعة في مقابلة مع قناة “روسيا 24” التلفزيونية، بأن روسيا قد تنتج 535 مليون طن من النفط هذا العام.