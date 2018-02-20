روسيا تعترف بسقوط عشرات الجرحى من مواطنيها في سوريا

رويترز قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن العشرات من مواطني روسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة أصيبوا في اشتباكات وقعت بسوريا في الآونة الأخيرة ويجري علاجهم في مستشفيات روسية. كانت مصادر مطلعة قد قالت لرويترز الأسبوع الماضي إن نحو 300 شخص يعملون بشركة عسكرية روسية خاصة لها صلة با

رويترز

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن العشرات من مواطني روسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة أصيبوا في اشتباكات وقعت بسوريا في الآونة الأخيرة ويجري علاجهم في مستشفيات روسية.

كانت مصادر مطلعة قد قالت لرويترز الأسبوع الماضي إن نحو 300 شخص يعملون بشركة عسكرية روسية خاصة لها صلة بالكرملين سقطوا بين قتيل وجريح في اشتباك مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا في فبراير شباط.

وكشف هذا الحادث عن انخراط روسيا عسكريا في سوريا بدرجة أكبر مما قالت من قبل، ويهدد بانزلاقها إلى مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة هناك.

وكانت وزارة الخارجية قالت في السابق إن 5 روس ربما قتلوا في نفس الاشتباك ونفت تقارير إعلامية تحدثت عن عدد أكبر للقتلى ووصفتها بأنها ”مضللة“.