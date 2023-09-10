روسيا تطلق هجوما بطائرات مسيرة على كييف

شنت روسيا غارة جوية على العاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم الأحد سُمع خلاله دوي انفجارات في أنحاء المدينة قرابة ساعتين وتساقط حطام طائرات مسيرة على عدة أحياء بوسط المدينة، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين.

ولم يعرف على الفور حجم الهجوم. وسمع شهود من رويترز خمسة انفجارات على الأقل في أنحاء كييف، وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام أوكرانية تعرض عدد من السيارات لأضرار.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن شخصا أصيب بجروح في حي بوديل التاريخي واندلع حريق بالقرب من أحد المتنزهات بالمدينة.

وقال كليتشكو والإدارة العسكرية للمدينة إن حطام طائرات مسيرة سقط على عدة أحياء بالمدينة.

ولم يصدر أي تعليق بعد من روسيا على الهجمات.

وتنفذ روسيا هجمات شبه ليلية على الأراضي الأوكرانية. وأدى هجوم روسي يوم الأربعاء إلى مقتل 17 شخصا في مدينة كوستيانتينيفكا بشرق البلاد