روسيا تطلق أول دواء من صنعها لعلاج كورونا في 4 أيام

أطلقت روسيا، اليوم الخميس، ” أفيفافير” أول دواء من صنعها لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، وقالت إن الدواء الذي أثبت فعاليته بوسعه القضاء على الفيروس في 4 أيام.

وأعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي و مجموعة “خيمرار” لتصنيع الأدوية، اليوم عن توفر الدواء بعد تزويد المستشفيات بالدفعة الأولى منه، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وقال كيريل دميترييف رئيس الصندوق في تصريحات صحفية إن المؤسسات الطبية في عدد من المدن الروسية ومنها موسكو و لينينغراد ونوفغورود ويكاترينبورغ تسلمت الدفعة الأولى من العلاج.

وفي روسيا سيقدم الدواء مجانا لكل المحتاجين إليه في المستشفيات بواسطة وثيقة التأمين الصحي الإلزامي.

كانت وزارة الصحة الروسية قد صادقت في وقت سابق على استخدام عقار “أفيفافير” كأول دواء روسي مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إن الدواء يقلل فترة العلاج من 14 يوما إلى 4 أيام إضافة إلى أن النتائج الأولية لاختبار العقار الجديد أظهرت فعاليته على المصابين بفيروس كورونا بنسبة 90%.