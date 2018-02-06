روسيا تطلب تخصيص بوابة لوفودها بمطار القاهرة

«إيروفلوت» أجلت رحلاتها لمدة أسبوعكتبت – دعاء محمود:أكدت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الدولى، أن السبب وراء تأجيل رحلات شركة «إيروفلوت» الروسية من موسكو إلى القاهرة لمدة أسبوع، هو طلب الجانب الروسى من شركة الميناء تخصيص بوابة محددة لدخول وخروج الروس من مطار القا

«إيروفلوت» أجلت رحلاتها لمدة أسبوع





كتبت – دعاء محمود:

أكدت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الدولى، أن السبب وراء تأجيل رحلات شركة «إيروفلوت» الروسية من موسكو إلى القاهرة لمدة أسبوع، هو طلب الجانب الروسى من شركة الميناء تخصيص بوابة محددة لدخول وخروج الروس من مطار القاهرة، وهو ما يتم تنسيقه حالياً.

وأضافت المصادر أن رئيس شركة الميناء، المحاسب مجدى إسحاق، تلقى خطاباً من الشركة الروسية، تطلب فيه تأجيل رحلاتها لمدة أسبوع، موضحة أن هذا الأمر كان متوقعا، خاصة وانها لم تطرح حتى الآن تذاكرها على موقعها الإلكترونى.

وكانت السلطات الروسية، قد علقت الطيران مع مصر، عقب سقوط الطائرة الروسية ميتروجيت فى سيناء أواخر أكتوبر 2015، بعد مغادرتها مطار شرم الشيخ الدولى بدقائق، ما تسبب فى وفاة 224 شخصًا على متنها.

ووقع وزيرا الطيران المصرى شريف فتحى، والنقل الروسى سوكولوف، خلال الشهر الماضى، بروتوكولا يضمن عودة الرحلات بين القاهرة وموسكو بداية من فبراير.

وخضعت المطارات المصرية بعد الحادث لزيارة 7 وفود أمنية روسية، لفحص الإجراءات بالمطارات والتأكد من سلامتها، خلال العام الماضى.

وتعاملت مصر بإيجابية مع متطلبات الجانب الروسى، سواء من خلال الاستجابة الفورية لطلبات التفتيش الأمنى المتكررة أو تحديث وشراء الأجهزة، ومنها التتبع للعاملين بـ«البيروميترك»، وإنفاق 42 مليون دولار على تحديث الأنظمة الأمنية.