روسيا تطالب الولايات المتحدة بإعادة الأسلحة النووية إلى أراضيها

أكد نائب رئيس الوفد الروسي، أندريه بيلوسوف، في مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من انتشار ​الأسلحة النووية​، أنه “على واشنطن إعادة أسلحتها النووية إلى أراضيها، ويجب إزالة البنية التحتية لانتشارها في ​أوروبا​، ويجب على ​الناتو​ أن يوقف تدريب المهام النووية المشتركة”.

وأكد أيضًا ممثل الصين، في مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، أن “​الولايات المتحدة​ تنتهك معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية بنقلها إلى دول ثالثة”.

وكان قد أعلن المبعوث الأمريكي لشئون عدم الانتشار النووي آدم شينمان، أن الولايات المتحدة لا تنشر صواريخ نووية تطلق من الأرض، خارج أراضيها.