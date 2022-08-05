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روسيا تطالب الولايات المتحدة بإعادة الأسلحة النووية إلى أراضيها

موسكو: ​الولايات المتحدة​ تنتهك معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية بنقلها إلى دول ثالثة

روسيا تطالب الولايات المتحدة بإعادة الأسلحة النووية إلى أراضيها
المال - خاص

المال - خاص

9:52 م, الجمعة, 5 أغسطس 22

أكد نائب رئيس الوفد الروسي، أندريه بيلوسوف، في مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من انتشار ​الأسلحة النووية​، أنه “على واشنطن إعادة أسلحتها النووية إلى أراضيها، ويجب إزالة البنية التحتية لانتشارها في ​أوروبا​، ويجب على ​الناتو​ أن يوقف تدريب المهام النووية المشتركة”.

وأكد أيضًا ممثل الصين، في مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، أن “​الولايات المتحدة​ تنتهك معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية بنقلها إلى دول ثالثة”.

وكان قد أعلن المبعوث الأمريكي لشئون عدم الانتشار النووي آدم شينمان، أن الولايات المتحدة لا تنشر صواريخ نووية تطلق من الأرض، خارج أراضيها.

المال - خاص

المال - خاص

9:52 م, الجمعة, 5 أغسطس 22