روسيا تصطاد 3 طائرات مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة موسكو دون إصابات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد كانت تحاول تنفيذ هجوم على موسكو، حسبما أوردت وكالة رويترز.

وأفاد سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو بعدم وقوع إصابات لكن لحقت أضرار طفيفة بواجهتي مبنيين إداريين في حي موسكفا-سيتي للأعمال.

وتشتهر المنطقة، الواقعة على بعد عدة أميال من الكرملين، بأبراجها الشاهقة الحديثة.

وذكرت وسائل إعلام أن أحد المباني المتضررة كان مقرا لثلاث وزارات حكومية بالإضافة إلى وجود شقق سكنية به.

وحقيقة وصول طائرات مسيرة معادية في الأشهر القليلة الماضية إلى قلب العاصمة الروسية، حتى وإن لم تسبب أضرارا جسيمة، تزعج السلطات التي تقول للمواطنين إن روسيا تسيطر بشكل كامل على ما تطلق عليه “عملية عسكرية خاصة” ضد أوكرانيا.

وجاء الحادث في أعقاب ما وصفته روسيا بمحاولة أوكرانية مماثلة لمهاجمة موسكو بطائرتين مسيرتين يوم الاثنين الماضي، أسقطت إحداهما بالقرب من مقر وزارة الدفاع. وتحدثت وقتها عن اتخاذ إجراءات قاسية ضد أوكرانيا ردا على ذلك.