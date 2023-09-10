روسيا تشيد بإعلان مجموعة العشرين بشأن الحرب الأوكرانية

ثمنت روسيا إعلان قمة مجموعة العشرين الذي امتنع عن إدانة موسكو بشكل مباشر بسبب الحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى أن قادة المجموعة يتصرفون بما يصب في صالح حل الصراع، مع دخول المناقشات يومها الثاني والأخير يوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

تبنت المجموعة إعلانا توافقيا في العاصمة الهندية نيودلهي أمس السبت تجنب إدانة روسيا بسبب الحرب، لكنه دعا كافة الدول إلى عدم استخدام القوة للاستيلاء على الأراضي. وتقول روسيا إن ما تقوم به في أوكرانيا هو “عملية عسكرية خاصة”.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن سفيتلانا لوكاش ممثلة روسيا في المجموعة القول “كانت هناك مفاوضات شاقة للغاية بشأن قضية أوكرانيا… ونجح الموقف الجماعي لدول بريكس وشركائها، وانعكس على كل شيء بشكل متوازن…”.

وتضم مجموعة بريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وفي الأسابيع التي سبقت القمة عملت دول مجموعة العشرين جاهدة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن الصراع في أوكرانيا، وطالب الغرب مختلف الدول بانتقاد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا فيما قالت روسيا إنها ستعرقل أي قرار لا يعكس وجهات نظرها.

وقالت لوكاش: “كان هذا واحدا من أصعب مؤتمرات قمة مجموعة العشرين في تاريخ المنتدى الممتد لنحو عشرين عاما… استغرق الاتفاق على الإعلان قبل القمة ما يقرب من 20 يوما وخمسة أيام هنا”.