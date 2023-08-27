روسيا تشن هجوما جويا على شمال ووسط أوكرانيا

شنت القوات الروسية غارة جوية مساء أمس السبت على أوكرانيا، إذ أطلقت صواريخ على أجزاء أخرى من شمال ووسط البلاد، وفق ما ذكرته وكالة “رويترز” نقلا عن السلطات الأوكرانية.

وقال الجيش الأوكراني إنه دمر أربعة صواريخ كروز من ما يصل إلى ثمانية أهداف جوية رصدها، وأن بقية لأهداف “ربما كانت زائفة”.

وقال روسلان كرافشينكو حاكم منطقة كييف إن شخصين أصيبا ولحقت أضرار بعشرة من المباني بسبب سقوط حطام صاروخي في منطقة لم يسمها في كييف.

وأضاف في بيان: “بفضل جهود احترافية من جانب قوات الدفاع الجوي، لم تقع ضربات على البنية التحتية الحيوية أو السكنية”.

واستمرت تحذيرات من غارات جوية في عموم أوكرانيا لثلاث ساعات تقريبا يوم الأحد قبل إعلان زوال الخطر في حوالي الساعة السادسة صباحا (0300 بتوقيت جرينتش).

وشنت روسيا حملة من الضربات الجوية المنتظمة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة على مراكز في أوكرانيا بعيدة عن خط المواجهة في إطار الغزو الشامل المستمر منذ 18 شهرا.