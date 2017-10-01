روسيا تشترط توقيع بروتوكول أمنى مع مصر لاستئناف الرحلات

متابعات:قال نائب رئيس الوزراء الروسى، أركادى دفوركوفيتش، إن بلاده تنتظر رد مصر بشأن بروتوكول أمن المطارات لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء عن «دفوركوفيتش» قوله، فى تصريحات الأحد على هامش منتدى «العلوم والتكنولوجيا فى المجت

متابعات:

قال نائب رئيس الوزراء الروسى، أركادى دفوركوفيتش، إن بلاده تنتظر رد مصر بشأن بروتوكول أمن المطارات لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.





ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء عن «دفوركوفيتش» قوله، فى تصريحات الأحد على هامش منتدى «العلوم والتكنولوجيا فى المجتمع»، المنعقد فى مدينة كيوتو اليابانية، إنه من الضرورى إبرام اتفاق ينظم جميع القضايا الأمنية فى المطارات المصرية، من أجل استئناف الرحلات الجوية، والمصريون يدرسون مشروع الاتفاق، مشيراً إلى أن المشاورات مستمرة بين الجانبين، لكن موسكو لم تتلق الرد بعد.

كان وزير النقل الروسى، مكسيم سوكولوف، قال مؤخراً إنه يتم النظر فى قضية استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر على أعلى مستوى، وإن مصر مستعدة لتوقيع بروتوكول مع موسكو بشأن أمن الطيران، و«نظرياً، هناك شروط مسبقة، لكن يتم بحث هذه القضية على أعلى مستوى».

وسبق أن صرح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مؤخراً، بأن روسيا تتوقع فى المستقبل القريب إمكانية حل قضية أمن الطيران فى مصر بشكل كامل، وأن موسكو تتابع الجهود التى تبذلها القاهرة.

وكانت الرحلات الجوية بين مصر وروسيا توقفت منذ نهاية 2015، بعد تحطم الطائرة الروسية «إيرباص–321» التابعة لشركة «كوجاليم آفيا» فوق سيناء، بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، جراء انفجار قنبلة تم وضعها على متنها، وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابى مسؤوليته عن هذا التفجير، الذى راح ضحيته 224 راكباً إضافة إلى طاقم الطائرة.