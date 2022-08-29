روسيا تسقط طائرة مُسيرة أوكرانية بالقرب من محطة زابوريزجيا النووية

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية أسقطت طائرة مُسيرة أوكرانية كانت تحاول مهاجمة محطة زابوريجيا النووية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأضافت الوزارة أنه لم تقع أضرار جسيمة وأن مستويات الإشعاع طبيعية، مشيرة إلى أنه جرى إسقاط الطائرة المُسيرة بالقرب من حاوية النفايات النووية بالمنشأة.

وتنفي كل من روسيا وأوكرانيا منذ أسابيع قصف محطة زابوريجيا في حين تتبادلان الاتهامات بالقيام بذلك.

روسيا ترحب بزيارة وكالة الطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا النووية

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن دبلوماسي روسي كبير قوله اليوم الاثنين إن موسكو ترحب بزيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المرتقبة إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية الواقعة في أراض تحتلها روسيا بشرق أوكرانيا.

وقال ميخائيل أوليانوف الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا إن بلاده قدمت مساهمة كبيرة في هذه الزيارة التي قالت وكالة الطاقة إنها ستتم هذا الأسبوع.