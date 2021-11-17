لايف

روسيا تسجل قفز قياسية يومية في وفيات كوفيد-19

سمحت روسيا حتى الآن باستخدام أربعة لقاحات مصنعة محليا
أيمن عزام 8:28 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21 8:28 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

سجلت روسيا الأربعاء قفزة قياسية يومية في وفيات كوفيد-19 بلغت 1247 حالة بعد أكثر من أسبوع من انتهاء إغلاق أماكن العمل لمدة سبعة أيام بهدف الحد من تفشي الفيروس.

وفيات كوفيد-19 في روسيا

كما أعلن فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا عن تسجيل 36626 حالة إصابة بالفيروس على مستوى البلاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 2966 حالة في موسكو.

اقرأ أيضا  مصطفى مدبولي : سننتقل إلى العاصمة الإدارية بهيكل إداري مرن للوزارات

يتم حاليا إخضاع لقاحين روسيين مضادين لفيروس كورونا لاختبارات ما قبل الإكلينيكية، بحسب تصريحات وزير الصحة الروسي ميخائيل مورشكو.

سمحت روسيا حتى الآن باستخدام أربعة لقاحات مصنعة محليا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بوسكوف الأربعاء إنه ” لا توجد نهاية في الأفق حتى الآن” لجائحة كوفيد-19 في روسيا.

تعتزم روسيا استئناف رحلات الطيران مع الأرجنتين وبنجلاديش والبرازيل وكوستاريكا ومنغوليا بداية من 1 ديسمبر.

اقرأ أيضا  هيئة الدواء تعلن بدء إجراء التجارب السريرية على لقاح كورونا المصري كوفي فاكس

وتعتزم البلاد أيضا رفع جميع القيود المتبقية على الطيران مع المكسيك وكوبا وقطر. وبداية من 12 ديسمبر القادم، سيتم استئناف الطيران مع فنلندا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

تدريب 1200 شاب ضمن مبادرة مشكاة نور «كشك أخلاق» بقرى الصعيد (صور)

أماني العزازي 8:37 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

موعد امتحانات التيرم الأول لجميع المراحل التعليمية

جهاد سالم 8:09 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

يستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن .. مدبولي يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة

أحمد إسماعيل 7:48 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

محافظ الجيزة : دخول مدرسة سميرة موسى للتعليم الأساسي الخدمة بحدائق أكتوبر

محمود محسن 6:34 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

العملات المشفرة تسجل انخفاضات حادة خلال أسبوع

أيمن عزام 6:23 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

صندوق تحيا مصر يوزع مواد الإعاشة بالقرى المتضررة من السيول في أسوان (صور)

محمود محسن 6:01 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21