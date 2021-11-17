روسيا تسجل قفز قياسية يومية في وفيات كوفيد-19

سجلت روسيا الأربعاء قفزة قياسية يومية في وفيات كوفيد-19 بلغت 1247 حالة بعد أكثر من أسبوع من انتهاء إغلاق أماكن العمل لمدة سبعة أيام بهدف الحد من تفشي الفيروس.

وفيات كوفيد-19 في روسيا

كما أعلن فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا عن تسجيل 36626 حالة إصابة بالفيروس على مستوى البلاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 2966 حالة في موسكو.

يتم حاليا إخضاع لقاحين روسيين مضادين لفيروس كورونا لاختبارات ما قبل الإكلينيكية، بحسب تصريحات وزير الصحة الروسي ميخائيل مورشكو.

سمحت روسيا حتى الآن باستخدام أربعة لقاحات مصنعة محليا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بوسكوف الأربعاء إنه ” لا توجد نهاية في الأفق حتى الآن” لجائحة كوفيد-19 في روسيا.

تعتزم روسيا استئناف رحلات الطيران مع الأرجنتين وبنجلاديش والبرازيل وكوستاريكا ومنغوليا بداية من 1 ديسمبر.

وتعتزم البلاد أيضا رفع جميع القيود المتبقية على الطيران مع المكسيك وكوبا وقطر. وبداية من 12 ديسمبر القادم، سيتم استئناف الطيران مع فنلندا.