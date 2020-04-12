روسيا تسجل أكبر زيادة يومية فى إصابات فيروس كورونا

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن كورونا بواقع 24 حالة، إلى 130، بحسب التقديرات الصادرة عن مركز مكافحة أزمة كورونا الروسى

سجلت روسيا أعداد إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف اصطلاحا بـ “كوفيد-19” بلغت ألفين و186 حالة اليوم الأحد، وهي أعلى زيادة يومية على الإطلاق منذ بداية تفشى الوباء القاتل في أواخر ديسمبر الماضي في الصين وتحديدا في مدينة ووهان وسط البلاد، بحسب ما نشرته وكالة “رويترز”.



في غضون ذلك ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن كورونا بواقع 24 حالة، إلى 130 ، بحسب التقديرات الصادرة عن مركز مكافحة أزمة كورونا الروسي.

ومع الإصابات الجديدة، يصل إجمالي حالات الإصابات المؤكدة فى روسيا إلى 15770.

وكانت سلطات العاصمة الروسية موسكو قد حذرت أمس الأول الجمعة من أن قدرات أجهزة الصحة فى المدينة تبلغ “حدودها القصوى” مع ارتفاع حالات الإصابات بـ “كوفيد-19”.

من جهته، اعتبر رئيس بلدية موسكو سيرجى سوبيانين في حوار مع وكالة “ريا نوفوستى” الروسية الرسمية أن روسيا لم تبلغ بعد ذروة الوباء، قائلا: “لم نبلغ بعد الذروة، نحن في مكان ما في بداية الذروة ولسنا حتى في منتصفها”.

وفرضت العاصمة الروسية التى يقطنها 12 مليون ساكن حجرا على السكان يمتد حتى 30 أبريل لمحاولة احتواء فيروس كورونا المستجد، فيما اتخذت أغلب المناطق الروسية الإجراء ذاته.

وكانت حصيلة الوفيّات في الولايات المتحدة الأمريكية جراء فيروس كورونا المستجد قد ارتفعت إلى أكثر من 20 ألفاً، وفقا للإحصاءات الصادرة عن جامعة ” جونز هوبكنز”.

فيما أظهرت البيانات أن عدد الإصابات حول العالم بالفيروس الفتاك تقترب من المليون و800 ألف حالة.

كما تقترب حصيلة الضحايا فى إيطاليا اليوم الأحد أيضاً من العشرين ألف وفاة (19468 حالة).

وفى المجمل، أودى وباء “كوفيد-19 ” منذ ظهوره في الصين أواخر ديسمبر الماضي بحياة أكثر من 108 آلاف و867 شخصاً حول العالم.