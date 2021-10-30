روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات بفيرس كورونا

أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة في 2 مارس 2020

سجلت روسيا ارتفاعا قياسيا وزيادة غير مسبوقة جديدة في عدد الإصابات الناجمة عن فيروس ” كورونا” خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 40251 إصابة جديدة، مقابل /39849 إصابة أمس، ما يمثل أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة في 2 مارس 2020.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس وبحسب وكالة “انتر فاكس” للأنباء إنه تم رصد / 1160 حالة وفاة/ جديدة خلال آخر 24 ساعة مقارنة بيوم أمس / 1163 حالة وفاة / وبذلك يصبح إجمالي عدد الاصابات ثمانية ملايين و472 ألفا و797إصابة، منها237 ألفا و380 حالة وفاة وتماثل 28909 مريضا للشفاء منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين سبعة ملايين و331 ألفا و 424 شخصا، بالإضافة الى إجراء حتى اليوم أكثر من 208.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ”كوفيد-19″، 742 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

وعلى خلفية تفشي كورونا في روسيا بوتائر غير مسبوقة في الأسابيع الأخيرة، أمر الرئيس فلاديمير بوتين عن حزمة جديدة من الإجراءات ترمي لكبح جماح الوباء، في مقدمتها فرض عطلة رسمية مدفوعة الأجر تمتد من اليوم وحتى 7 نوفمبر المقبل في عموم البلاد.