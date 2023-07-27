روسيا تستورد من مصر خضروات وفواكه بقيمة 509.5 مليون دولار خلال 2022 (جراف)

أفصح تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تفاصيل حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا، إذ استوردت موسكو من القاهرة خضروات وفواكه بقيمة 509.5 مليون دولار خلال 2022.

وأفاد التقرير، أن الصادرات المصرية إلى روسيا حققت نمو قدرة 21.6 % خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق لتلك الفترة ليسجل نحو 595.1 مليون دولار مقابل 489.6،تتصدرها الفواكه والخضروات.

تفاصيل السلع التى صدرتها مصر إلى روسيا

وأوضح التقرير عن تفاصيل السلع التى صدرتها مصر إلى روسيا خلال عام 2022، وجاءت على النحو التالي: فواكه وأثمار بقيمة 302.3 مليون دولار، و خضر ونباتات بقيمة 207.2 مليون دولار، و صابون ومحضرات غسيل بقيمة 11.8 مليون دولار.

وتابع التقرير حول أهم السلع التى تصدرها مصر إلى روسيا، هى: آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 10.7 مليون دولار، وحبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية بقيمة 10.3 مليون دولار.

صادرات مصر من الفواكه تسجل 2.2 مليار دولار

يذكر أن حجم صادرات مصر من الفواكه سجلت 2.2 مليار دولار خلال 2022، تركزت على النحو التالي: برتقال ويوسفي بـ 1.690 مليار دولار، وفراولة طازجة ومبردة بـ 41705 مليون دولار،و عنب بـ 108.5 مليون دولار.

وتابع التقرير، أن صادرات مصر إلى العالم، منها الرومان بـ 128 مليون دولار، وتمر جاف ومحفوظ بـ 102.2 مليون دولار، ومانجو بـ98.1 مليون دولار، وليمون بـ 64 مليون دولار، وخوخ بـ 23.3 مليون دولار.

كما سجلت الفاكهة المحفوظة نحو 16.1مليون دولار، وجريب فروت بـ 13.64مليون دولار، والجوافة بـ 13.44 مليون دولار، وقشطة بـ 1.4مليون دولار، موز بـ 1.2مليون دولار، وعجوة بـ 23 ألف دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا 16.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقــابل 12.4 مليــون دولار خـــلال العــام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.3%.