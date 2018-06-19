روسيا تستعد لتسجيل رقم قياسي في الأهداف العكسية بالمونديال

علي المصري شهدت مباريات التي أقيمت حتى الآن في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، تسجيل عدة أهداف ذاتية. وأحرزت في النسخة الحادية والعشرون من المونديال، 5 أهداف ذاتية حتى الآن، كثاني أكبر نسخة بعد بطولة 1998…

علي المصري

شهدت مباريات التي أقيمت حتى الآن في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، تسجيل عدة أهداف ذاتية.

وأحرزت في النسخة الحادية والعشرون من المونديال، 5 أهداف ذاتية حتى الآن، كثاني أكبر نسخة بعد بطولة 1998 في فرنسا التي شهدت تسجيل 6 أهداف عكسية.

وسجل أحمد فتحي، لاعب منتخب مصر الهدف الأول للمنتخب الروسي بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 47 من اللقاء الذي يجمع الفريقين في الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وفي مونديال 1954 أحرزت 4 أهداف عكسية، ومثلها في نسخة 2006، قبل أن يرتفع العدد في نسختي 2014 و2018، ويبقي الرقم القياسي ﻷكبر عدد من اﻷهداف العكسية في مونديال 1998، برصيد 6 أهداف.

ولم تمر علي إنطلاقة كأس العالم 2018، سوي 6 أيام فقط، وأصبحت تلك النسخة هي اﻷقرب لتحطيم الرقم القياسي في عدد اﻷهداف العكسية.

وسجل تلك اﻷهداف المغربي بوحدوز ضد إيران، والأسترالي بيهيتش ضد فرنسا، والنيجيري أيتوبو ضد كرواتيا، والبولندي تشونيك ضد السنغال، وأخيرا فتحي في مواجهة روسيا.

