روسيا تستحوذ على 80% من واردات مصر من القمح فى 8 شهور

كتب – خالد بدر الدين ومحمد مجدى:

بلغ حجم القمح الروسى الذى اشترته مصر خلال الفترة من 1 يناير وحتى نهاية أغسطس 2020 نحو %80 من إجمالى وارداتها من القمح من المناشئ المختلفة بالمقارنة مع حوالى %50 خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

أعلى حجم استيراد من المنشأ الروسى منذ موسم 2012 – 2013

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشترى الحكومى للحبوب فى مصر، قبل نهاية أغسطس الماضى أنها اشترت 530 ألف طن قمح روسى فى أحدث مناقصة شراء دولية ليسجل أعلى حجم ورادات من القمح الروسى، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج التى ترصد مشتريات الحكومة المصرية من القمح منذ موسم 2012-2013.

وأضافت الهيئة أنها اشترت هذه الكمية الضخمة على دفعتين منها 230 ألف طن من القمح للشحن فى الفترة من 10 إلى 20 أكتوبر المقبل و300 ألف طن للشحن فى الفترة من 21 إلى 31 من الشهر نفسه.

وأكد مصدر مسئول فى الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين – فى تصريحات لـ «المال» – أن روسيا تعد من أكبر الدول الموردة للقمح لمصر، بجانب رومانيا وفرنسا وأوكرانيا وكازاخستان .

يذكر أن 15 دولة معتمدة لدى هيئة السلع التموينية لاستيراد الأقماح وهى أمريكا، كندا، فرنسا، أستراليا، ألمانيا، الأرجنتين، روسيا، أوكرانيا، رومانيا، بولندا، بلغاريا، صربيا، المجر، باراجواى، كازاخستان.

وأضاف المصدر أن السبب وراء شراء مصر تلك الكمية من القمح هو أفضلية السعر الذى تراوح مابين 195 و 200 دولار للطن فى حين أن العروض الأخرى التى تم التقدم بها من جانب رومانيا و فرنسا تراوحت ما بين 202 و214 دولار للطن.

وذكرت وكالة بلومبرج أن روسيا تقترب من نهاية فترة حصاد قمحها والذى من المتوقع أن يقترب من مستوى حصاد عام2017 الذى حقق أعلى مستوى فى تاريخها لتصبح هذا العام أكبر دولة مصدرة للقمح فى العالم بينما تراجعت محاصيل أقماح أوكرانيا وفرنسا ورومانيا هذا الموسم عن العام الماضى ليصبح القمح الروسى الأفضل منافسة على مستوى العالم ويتفوق فى المناقصات العالمية خلال موسم 2020-2021.

وأوضحت الهيئة العامة للسلع التموينية أنها لم تقبل أى عطاءات من مناشئ أخرى طوال شهر أغسطس الماضى، مشيرة إلى أن آخرها كان 530 ألف طن من القمح الروسى فى أحدث مناقصة شراء دولية و إنها ستدفع ثمن الشحنة باستخدام خطابات ائتمان تضمن الدفع فى غضون 180 يوما.

كانت الهيئة اشترت فى مناقصتها الدولية السابقة فى 13 أغسطس 415 ألف طن من القمح الروسى للشحن فى الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر واشترت 120 ألف طن من القمح الروسى فى 11 أغسطس الماضى أيضا للشحن فى الفترة من 25 سبتمبر إلى 5 من أكتوبر المقبل وسيجرى الدفع بخطابات ائتمان بعد الاطلاع على مستندات الشحنات.

واشترت الهيئة يوم 28 يوليو الماضى 470 ألف طن من القمح للشحن فى الفترة من 1 إلى 10 من سبتمبر الحالى ويشمل هذا الشراء 350 ألف طن من القمح الروسى و120 ألف طن من القمح الأوكرانى.

كانت الهيئة اشترت يوم 21 يوليوالماضى 115 ألف طن من القمح الأوكرانى فى مناقصة دولية واشترت فى 14 يوليو الماضى 114 ألف طن من القمح الروسى واشترت يوم 7 يوليو 230 ألف طن من القمح الروسى.

وقالت وزارة الزراعة إن مصر تعد أكبر مستورد للقمح فى العالم، وإن موسم شراء القمح المحلى انتهى بشراء 3.5 مليون طن من المزارعين الذين لم يتأثروا إلى حد كبير بفيروس كورونا.

وتستهلك مصر قرابة 20 مليون طن من القمح سنويا وتستورد فى العادة نحو 12مليون طن بحسب أحدث تقرير صادرعن وزارة الزراعة الأمريكية بينما قال وزير التموين على المصيلحى إن احتياطى البلاد الإستراتيجى من القمح يكفى لمدة ستة أشهر.