روسيا تستأنف ضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط «نورد ستريم»

استأنفت روسيا، اليوم الخميس، ضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط “نورد ستريم” عقب توقفه 10 أيام للصيانة.

قال متحدث باسم شركة تشغيل خطوط الأنابيب عبر الهاتف إن التدفقات استؤنفت اليوم الخميس، ستستغرق استعادة التدفقات إلى المستويات المطلوبة بعض الوقت، وامتنعت شركة غازبروم عن التعليق.

استئناف التدفقات يوفر بعض الراحة للقارة التي تتسابق لتخزين الوقود قبل الشتاء، وستُستأنف طلبات تصدير شحن الغاز عبر خط الأنابيب بنسبة 40% من السعة، وهو نفس المستوى قبل الصيانة، قد تؤدي التدفقات عند مستوى 40% إلى انخفاض الأسعار، وفقاً لغولدمان ساكس.

وقال محللون من بينهم سامانثا دارت في تقرير إنه من المحتمل أن تتراجع أسعار الغاز في أوروبا من المستويات الحالية التي ارتفعت بعد أن توقع عدد كبير من العملاء توقف خط الأنابيب عن ضخ الغاز بعد الصيانة.