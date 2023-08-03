روسيا تستأنف برامج شراء الذهب بالتزامن مع زيادة عائدات الطاقة

تعتزم روسيا استئناف برنامج شراء الذهب والعملات الأجنبية، بعدما سمح انتعاش عائدات الطاقة لها بتعزيز هدف الإنفاق على المشتريات المحدد في الميزانية، بحسب وكالة بلومبرج.

صرّحت وزارة المالية الروسية، اليوم الخميس، أنها ستجري عمليات شراء بنحو 40.5 مليار روبل (433 مليون دولار)، خلال الفترة الممتدة بين 7 أغسطس و7 سبتمبر. في إطار آلية الميزانية المصممة لتحصين الاقتصاد بمنأى عن تقلبات أسواق السلع الأساسية.

شراء الذهب

منذ توقف المشتريات في أواخر يناير 2022، والذي أعقبه تعليق البرنامج بعد غزو موسكو لأوكرانيا في الشهر التالي؛ كانت وزارة المالية بائعاً صافياً للعملات الأجنبية خلال هذا العام كجزء من الآلية المالية المعدلة للدولة.

مع تجميد الجزء الأكبر من احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية؛ تحوّل اليوان الصيني إلى العملة الرئيسية الوحيدة التي ما يزال بإمكان روسيا استخدامها في مثل هذه المشتريات. فيما تحصل روسيا على حوالي ثلث إيرادات ميزانيتها من قطاع النفط والغاز.