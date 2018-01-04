روسيا تستأنف الرحلات الجوية إلى مصر

خالد بدر الدين نشرت وثيقة على موقع الحكومة الروسية، اليوم الخميس، تنص على أن الرئيس فلاديمير بوتين سمح باستئناف الرحلات الجوية المدنية المعتادة بين روسيا ومصر، وذلك اعتبارًا من الثاني من يناير الجاري. قالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني المصرية اليوم الخميس إن الأيام المقبلة ستشهد البدء في الخط

خالد بدر الدين

نشرت وثيقة على موقع الحكومة الروسية، اليوم الخميس، تنص على أن الرئيس فلاديمير بوتين سمح باستئناف الرحلات الجوية المدنية المعتادة بين روسيا ومصر، وذلك اعتبارًا من الثاني من يناير الجاري.

قالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني المصرية اليوم الخميس إن الأيام المقبلة ستشهد البدء في الخطوات التنفيذية لاستئناف الرحلات بين مصر وروسيا، مضيفة أن الرحلات ستستأنف بين مطاري موسكو والقاهرة أولًا بدءًا من فبراير المقبل.

وذكرت وكالة رويترز أن روسيا أوقفت الرحلات الجوية المدنية إلى مصر عام 2015، بعدما فجر متشددون قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة متروجيت الروسية بعد قليل من إقلاعها من مطار شرم الشيخ، وقُتل جميع من كانوا على الطائرة وعددهم 224 شخصا، مما أدى إلى وقف الطيران الروسي، وتسبب ذلك ضربة لصناعة السياحة في مصر التى تعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة.

وذكرت المصادر المصرية أن مصر ورسيا ستبدآن في أبريل المقبل التفاوض حول تشغيل رحلات الشارتر من روسيا إلى المدن الداخلية، خصوصا منتجعي الغردقة وشرم الشيخ على البحر الأحمر.