روسيا تستأنف الرحلات الجوية إلى القاهرة 3 فبراير

أعلنت شركة الطيران الروسية "إيروفلوت"، الاثنين، أن 3 من فبراير المقبل موعد إقلاع أولى رحلاتها الجوية من موسكو إلى القاهرة، في خطوة تشكل عودة الرحلات المنتظمة بين مصر وروسيا عقب توقفها أواخر 2015.جاء قرار الشركة الروسية في خطاب أرسلته إلى مطار القاهرة الدولي، تفيد فيه بأنها ستنظم رحلتين أسب

أعلنت شركة الطيران الروسية “إيروفلوت”، الاثنين، أن 3 من فبراير المقبل موعد إقلاع أولى رحلاتها الجوية من موسكو إلى القاهرة، في خطوة تشكل عودة الرحلات المنتظمة بين مصر وروسيا عقب توقفها أواخر 2015.

جاء قرار الشركة الروسية في خطاب أرسلته إلى مطار القاهرة الدولي، تفيد فيه بأنها ستنظم رحلتين أسبوعيا من موسكو إلى القاهرة يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكانت السلطات في مصر وروسيا وقعتا في ديسمبر الماضي اتفاقا بشأن استئناف الرحلات بين البلدين.

وبحسب ما نقله موقع سكاي نيوز، توقفت الرحلات بين البلدين عقب تحطم الطائرة الروسية في منطقة الحسنة بشمال سيناء في نوفمبر 2015.

ومن شأن استئناف الرحلات دعم قطاع السياحة التي تعد أحد اهم أعمدة الاقتصاد المصري، إذ تدر قرابة 20 بالمئة من العائدات بالعملات الأجنبية.

ويشكل السياح الروس والبريطانيون نحو 40 في المئة من السياح الوافدين لمصر، حسب الأرقام الرسمية في العام 2015.