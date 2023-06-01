روسيا تروج لمنتجات غذائية فى السوق السعودية

أشار مسئولان روسيان إلى أهمية عرض منتجات غذائية روسية في السعودية من خلال جناح للعرض والتذوق ودور الخطوة في ترويج المنتجات الزراعية والغذائية الروسية، بحسب قناة روسيا اليوم.

وصرح أندريه سوكخاريف مستشار وزير الزراعة الروسي، بأن “جناح للعرض والتذوق الذي تم افتتاحه من قبل مركز “الخبرة” الروسي بالاشتراك مع وزارة الزراعة في روسيا، الهدف منه تعريف سكان هذه المنطقة على المنتجات التي تستطيع روسيا أن تزود بها أسواق المملكة العربية السعودية، وقد عرضت في هذا الجناح منتجات لشركات روسية متعددة، والمثير للاهتمام أن المعرض لا يضم المنتجين الكبار فقط، بل منتجين صغارا ومتوسطين من أصحاب المزارع ورواد الأعمال”.

من جهته، أشار أليكسي سولودوف نائب رئيس مركز التصدير الروسي، إلى أهمية الفعالية موضحا أنها موجهة نحو ترويج المنتجات الروسية، وقال: “اليوم كان حفل افتتاح جناح العرض والتذوق في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهو جناح مهتم بتصدير المنتجات الروسية، حيث قمنا ببرنامج العرض والتذوق بالتعاون مع وزارة الزراعة في روسيا”.

تعريف السكان المحليين على المنتجات الروسية

وأضاف أن “مهمتنا الرئيسية هي تعريف السكان المحليين على المنتجات الروسية، والمواد الغذائية التي هي معروفة جدا في جميع أنحاء العالم بالجودة والمذاق العالي، والمكونات الطبيعية والتغذية الصحية، ونحن نأمل في أن هذا النوع من المواد الغذائية الموجود لدينا سوف يجذب قلوب أصدقائنا في المملكة العربية السعودية، وبطبيعة الحال سوف نبذل قصارى جهدنا لهذا، وأنا متأكد من أن علامة الطائر المكون من ثلاثة ألوان التي تعني “صنع في روسيا” سوف تساعدنا، وهي تعتبر علامة تجارية معتمدة في بلدنا وشهادة على تلك الخصائص المحسنة للمنتجات الروسية، والتي سوف نعرضها على سكان المملكة العربية السعودية”.

وعن التعاون بين روسيا والسعودية، قال المسئول الروسي: “في الوقت الحالي التعاون بين روسيا والمملكة العربية السعودية يتطور بشكل قوي جدا ونحن نأمل بأن المنتجات المعروضة هنا سوف تعرض في معظم الأسواق التجارية، وسوف نعمل بشكل نشط مع الموزعين بالمملكة في قطاع الضيافة بالفنادق والمطاعم والمقاهي وقريبا جدا سوف يكون متاحا لأي مواطن التعرف على هذه المنتجات”.

وشهدت العاصمة السعودية الرياض مؤخرا افتتاح صالة لعرض منتجات زراعية وغذائية روسية، في إطار أنشطة بعثة أعمال روسية زارت المملكة يومي 29 و30 من شهر مايو الماضى، والتي ضمت كبرى الشركات الروسية الصناعية.