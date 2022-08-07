روسيا ترصد أكبر عدد من إصابات «كورونا» منذ أواخر مارس

قالت السلطات الروسية اليوم الأحد إن روسيا سجلت 20303 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى رقم منذ 28 مارس الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وأفاد فريق العمل الروسي لمكافحة “كوفيد-19 ” إن 44 في روسيا ماتوا بسبب فيروس كورونا خلال الفترة نفسها.

إصابات كورونا حول العالم

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” حول العالم إلى 583 مليونا و31 ألفا و596 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6 ملايين و416 ألفا و288 حالة وفاة، الأمر الذى دفع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى المطالبة بتحديث الجرعات المعززة للقاحات المضادة للفيروس.

وأفادت جامعة جونز “هوبكنز” الأمريكية، أمس، بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، الذى بلغ أكثر من 91.9 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 44.1 مليون إصابة، لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 33.9 مليون.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، وفق أحدث الإحصائيات، قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، بأكثر من مليون و32 ألف حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ 679 ألفا و536 حالة وفاة، ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 526 ألفا و600 وفاة.