اقتصاد وأسواق

روسيا ترسل الدفعة الثانية من «سبوتنيك V» للهند خلال يومين

صدر عن الصندوق، اليوم الجمعة: "تمت أول التطعيمات باللقاح اليوم في حيدر آباد، بعد أن تم توريد أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V " إلى الهند في 1 مايو الجاري
المال - خاص 3:52 م, الجمعة, 14 مايو 21 3:52 م, الجمعة, 14 مايو 21

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أفاد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، بأنه من المتوقع أن تصل الدفعة الثانية من لقاح “سبوتنيك V  ” الروسي ضد فيروس كورونا إلى الهند خلال يومين.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” فقد جاء في بيان صدر عن الصندوق، اليوم الجمعة: “تمت أول التطعيمات باللقاح اليوم في حيدر آباد، بعد أن تم توريد أول دفعة من لقاح “سبوتنيك V  ” إلى الهند في 1 مايو الجاري.

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وأضاف: “من المتوقع أن يتم إيصال الدفعة الثانية من اللقاح إلى الهند بحلول نهاية الأسبوع الجاري”.

وأصبح لقاح “سبوتنيك V ” الروسي أول لقاح ضد كورونا منتج في الخارج يستخدم في الهند.

وتمت الموافقة على استخدام لقاح سبوتنيك V في الهند في 12 أبريل الماضي.. ووقع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اتفاقيات مع أكبر المصانع الصيدلانية الهندية لإنتاج أكثر من 850 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك V سنويا.

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وتم تسجيل لقاح “سبوتنيك V  ” الروسي ضد فيروس كورونا في 65 دولة يقطنها أكثر من 3,2 مليار نسمة.. ويحتل هذا اللقاح المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات على استخدامه.

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بقلم المال - خاص

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