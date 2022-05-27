روسيا تدرس توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر والتكامل الاقتصادي مع الإمارات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو تدرس توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر، إضافة إلى التكامل الاقتصادي مع الإمارات، كما أنها تعمل على اتفاقية للتجارة الحرة مع إيران، حسبما ذكر موقع العربية.

وأضاف بوتين أن الحكومة الروسية تعمل على سد حاجة المواطنين الروس من المواد الغذائية، التي تراجعت بسبب العقوبات، مشيرًا إلى أن الغرب يعادي روسيا بشكل واضح.

كان الرئيس الروسي قد قال، في وقت سابق، إن العقوبات المفروضة على بلاده أضرّت بالدول الغربية أكثر من روسيا التي شدَّد على أنها تتحلى بالمرونة في وجه “التحديات الخارجية”.

وفرضت دول غربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، بعد أن أمر بوتين قواته بغزو أوكرانيا في 24 فبراير.