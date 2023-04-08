روسيا تخفض إنتاجها النفطي 700 ألف برميل يوميا في مارس

خفضت وزارة الطاقة الروسية إنتاجها النفطي خلال مارس الماضي، حيث بلغ إنتاج البلاد من النفط 700 ألف برميل يومياً، وهو ما يزيد على حجم الخفض الذي تعهدت به سابقاً.

وذكرت شبكة بلومبرج للأنباء أن هذه الأرقام لا تتماشى مع بيانات صادرات روسيا من النفط وإمدادات الخام للمصافي المحلية، وهو ما يثير المزيد من الغموض حول حجم الإنتاج الفعلي لروسيا.

يُذكر أن الحكومة الروسية تعهدت، في فبراير الماضي، بخفض إنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا خلال الفترة من مارس إلى ديسمبر المقبل، رداً على القيود التجارية التي تفرضها الدول الغربية على موسكو، بما في ذلك حظر الاتحاد الأوروبي لاستيراد النفط الخام الروسي.