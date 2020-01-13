طاقة

روسيا تحقق رقمًا قياسيًّا وتنتج 208 مليارات كيلووات/ ساعة من الطاقة النووية

وسجلت الطاقة الذرية بذلك زيادة متجاوزة إنجازها للعام 2018 نحو 204 مليارات كيلووات/ ساعة) بأكثر من 4.5 مليار كيلووات/ ساعة.
عمر سالم 7:00 م, الأثنين, 13 يناير 20 7:00 م, الأثنين, 13 يناير 20

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حققت المحطات الروسية لتوليد الطاقة النووية (التابعة لشركة “روس انيرجيا آتوم”، وهي جزء من قسم الطاقة الكهروذرية في مجموعة “روساتوم”) رقمًا قياسيًّا جديدًا في إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث بلغ أكثر من 208 مليارات كيلووات/ ساعة.

وسجلت الطاقة الذرية بذلك زيادة في إجمالي إنتاج الطاقة متجاوزة إنجازها للعام 2018 نحو 204 مليارات كيلووات/ ساعة) بأكثر من 4.5 مليار كيلووات/ ساعة.

روساتوم الروسية

كما قامت الشركة بتنفيذ التوجيهات الصادرة عن الهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار بشأن التوازن في إنتاج وتوريد الطاقة الكهربائية لعام 2019 بنسبة 103%، بينما كان يبلغ المؤشر المخطط له 202.7 كيلووات/ ساعة.

وتصدرت محطات الطاقة النووية الروسية “روستوفسكايا” (أكثر من 33.8 مليار كيلووات/ ساعة) و”كالينينسكايا” (أكثر من 31 مليار كيلووات/ ساعة) و”بالاكوفسكايا” (حوالي 30 مليار كيلووات/ ساعة) قائمة المحطات التي قدمت أكبر مساهمة في تحقيق شركة روس إينيرغو آتوم مستواها القياسي الجديد.

وتبلغ نسبة الكهرباء المنتجة من الطاقة النووية في الفترة الحالية نحو 19% من إجمالي إنتاج الطاقة، مما أدى إلى إنارة واحد من كل 5 مصابيح، وهو ما يعادل نسبة 20% في روسيا، فيما تبلغ نسبة إنتاج الطاقة النووية في الجزء الأوروبي من روسيا 40%.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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