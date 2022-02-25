نقل وملاحة

روسيا تحظر طيران شركات المملكة المتحدة فوق أراضيها

تطبيق الحظر الروسي سيبدأ من اليوم 25 فبراير
المال - خاص 3:38 م, الجمعة, 25 فبراير 22 3:38 م, الجمعة, 25 فبراير 22

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حظرت روسيا وصول أو عبور الطائرات المرتبطة بالمملكة المتحدة أو المسجلة فيها، وفقا لما ذكرته وكالة النقل الجوي الروسية، وجاء القرار الروسي ردا على إجراء مماثل أعلنته لندن أمس.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أن تطبيق الحظر الروسي سيبدأ من اليوم 25 فبراير 2022 اعتبارا من الساعة 11:00 (التوقيت المحلي لموسكو.

وجاء في بيان نشرته الوكالة: “اعتبارا من الساعة 11:00 اليوم (25 فبراير 2022) تم فرض قيود على استخدام المجال الجوي الروسي لرحلات الطائرات التي يملكها أو يستأجرها أو يديرها شخص مرتبط بالمملكة المتحدة أو لطائرة مسجلة في المملكة المتحدة، بما في ذلك الرحلات الجوية العابرة عبر المجال الجوي الروسي”.

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وعن سبب فرض حظر الطيران، قالت الوكالة إن القرار تم اتخاذه ردا على “القرارات غير الودية من قبل سلطات الطيران في المملكة المتحدة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الرحلات المجدولة للطائرات التي يملكها أو يستأجرها أو يديرها شخص مرتبط بروسيا أو مسجل في روسيا”.

ووفقا للوكالة فإنه تم عرض إجراء مشاورات مع الجانب البريطاني بشأن الرحلات الجوية بين البلدين، لكنها تلقت ردا سلبيا (رفض).

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وفرضت لندن أمس مجموعة من العقوبات شملت وقف رحلات شركة الطيران الروسية “آيروفلوت” إلى المملكة المتحدة.

وعقب ذلك أرسلت وكالة النقل الجوي الروسية إخطارا إلى سلطات الطيران البريطانية تطالبها بالامتثال لأحكام اتفاقية الخدمة الجوية الدولية، وحذرت الوكالة من أن موسكو يمكن أن تفرض إجراءات مماثلة مضادة ضد شركات الطيران البريطانية.

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