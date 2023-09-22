روسيا تحظر صادرات الوقود لمعظم الدول مؤقتا.. لهذا السبب

حظرت الحكومة الروسية مؤقتا صادرات البنزين والديزل إلى جميع الدول باستثناء أربع دول سوفيتية سابقة على أن يسري القرار فورا لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن الحكومة.

وأضافت أن الحظر لا ينطبق على إمدادات الوقود لأعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده موسكو، ويضم روسيا البيضاء وقازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان.

وقالت الحكومة في بيان: “القيود المؤقتة ستساعد على تشبع سوق الوقود، وهو ما سيؤدي بدوره إلى خفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين”.

وذكرت وزارة الطاقة أن هذا الإجراء سيمنع الصادرات غير المصرح بها لوقود السيارات.

وعانت روسيا في الأشهر القليلة الماضية من نقص البنزين والديزل. وارتفعت أسعار الوقود بالجملة، على الرغم من وضع حد أقصى لأسعار التجزئة في محاولة لكبحها بما يتماشى مع معدل التضخم الرسمي.

وكانت الأزمة أشد وطأة في بعض أجزاء المنطقة التي يُطلق عليها سلة الخبز في جنوب روسيا، حيث يعد الوقود ضروريا لجمع المحاصيل.

وقد تشكل هذه أزمة خطيرة ومحرجة للكرملين مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مارس آذار المقبل.