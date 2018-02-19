روسيا تحذر أمريكا من اللعب بالنار في سوريا

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن حذّر سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من "اللعب بالنار في سوريا"، منتقدًا ما قال إنه "سعي الولايات المتحدة لمساعدة الأكراد في سوريا على نيل الحكم الذاتي"، وفقًا لبلومبرج. وتابع لافروف،…

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن





حذّر سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من “اللعب بالنار في سوريا”، منتقدًا ما قال إنه “سعي الولايات المتحدة لمساعدة الأكراد في سوريا على نيل الحكم الذاتي”، وفقًا لبلومبرج.

وتابع لافروف، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، اليوم، بحضور نظيره الإيراني محمد ظريف: “على الولايات المتحدة أن تتوقف عن لعب ألعاب خطيرة قد تؤدي إلى تمزيق الدولة السورية.. نرى محاولات لاستغلال الطموحات الكردية”.

كان اشتباك مسلح قد وقع، مطلع الشهر الحالي، في سوريا أعقبه قصف أمريكي يُعتقد أنه تسبَّب في مقتل أكثر من 200 روسي من الجنود المرتزقة الذين يعملون لصالح قوات الأسد.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن لافروف، اليوم، قوله إن التقارير التي أفادت بمقتل مئات المتعاقدين الروس في سوريا مؤخرًا محاولة لاستغلال الحرب السورية.