روسيا تحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في هذا الموعد

وافق مجلس الاتحاد الروسي اليوم الخميس على إجراء الانتخابات الرئاسية في 17 مارس من عام 2024، في أعقاب تصويت بإجماع لأصوات البالغة 162 في مجلس الاتحاد، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

وقالت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد “بناء على هذا القرار، سنبدأ بشكل فعال في إطلاق الحملة الانتخابية”.

وأضافت أنه لأول مرة سيشارك في التصويت سكان المناطق الأوكرانية دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون التي ضمتها روسيا.

وتابعت: “عندما نختار بشكل جماعي رئيسا للدولة، فإننا نتحمل نفس المسؤولية ونتشارك جميعا في تحديد مصير الوطن”.

ولم يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا بعد عن نيته الترشح لفترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات.