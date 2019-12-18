مدت محكمة فى قبرص منذ أشهر قليلة، فترة احتجاز سبعة إسرائيليين، لاستكمال التحقيق فيما يتعلق بتهمة اغتصاب جماعى تقدمت بها سائحة بريطانية.

أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم أن حوالي 40 إسرائيليًا محتجزون في مطار موسكو، منهم سياح ورجال أعمال دون معرفة سبب الاحتجاز، مشيرة إلى أنه قبل يومين تم الإبلاغ عن اعتقال ثمانية رجال أعمال إسرائيليين آخرين في روسيا، لكنهم عادوا إلى إسرائيل.

وقال موقع “جلوبس” الإسرائيلي إنه تم احتجاز “نعمة يسشار” سيدة أعمال إسرائيلية لمدة عام تقريبًا في روسيا بعد مرورها عبر مطار موسكو في رحلة جوية وجدوا في حقيبتها حبوبًا من المخدرات.

وفي سياق ذات صلة، مدت محكمة فى قبرص منذ أشهر قليلة، فترة احتجاز سبعة إسرائيليين، لاستكمال التحقيق فيما يتعلق بتهمة اغتصاب جماعى تقدمت بها سائحة بريطانية على الجزيرة.

واحتجزوا حينها 12 شخصًا بشكل مبدئى بناء على أمر محكمة، بعد أن قالت شابة بريطانية فى التاسعة عشرة من عمرها، إنه جرى الاعتداء عليها داخل غرفة فندق بمنتجع أيا نابا.