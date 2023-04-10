روسيا تتفوق على العراق والسعودية كأكبر مورد للنفط الخام إلى الهند

أفادت شركة “فورتيكسا” للتحليلات النفطية بأن روسيا تظل أكبر مورد للنفط الخام فى الهند للشهر السادس على التوالي إذ ارتفعت الواردات إلى مستوى مرتفع جديد عند 1.64 مليون برميل يوميا بمارس 2023، بحسب قناة روسيا اليوم.

وقالت الشركة إن “المشتريات من روسيا تضاعفت في مارس الماضي مقارنة مع 0.82 مليون برميل من النفط يوميا التي تم شراؤها من العراق، الذي كان يعد أكبر مورد للنفط للهند في السنوات 2017 – 2018”.

وأضافت الشركة أن “المشتريات من روسيا ارتفعت بشكل طفيف وعلى أساس شهري من 1.62 مليون برميل يوميا في فبراير 2023 إلى 1.64 مليون برميل يوميا في مارس 2023”.

وأشار محللو شركة “فورتيكسا” للتحليلات النفطية إلى أن حصة روسيا في الواردات الهندية ارتفعت في مارس الماضي إلى 34%.

وأوضحت الشركة أن مشتريات المصافي الهندية من النفط الروسي من ماركة “يورالس” (Urals) ظلت مستقرة في مارس الماضي، لكن زيادة الحصة مرتبطة بزيادة في الواردات من أصناف أخرى مثل Novy Port Light.

وبحسب البيانات، جاءت السعودية الشهر الماضي في المركز الثاني في قائمة أكبر موردي النفط الخام إلى الهند، حيث وردت 986288 برميل في اليوم، فيما احتل العراق المرتبة الثالثة بواردات بلغت 821952 برميل في اليوم.

في حين جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة بإمدادات بلغت 313002 برميل في اليوم، وتفوقت بذلك على الولايات المتحدة (136464 برميل في اليوم).