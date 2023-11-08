روسيا تتطلع إلى استمرار تصدير الحبوب بمستويات مرتفعة

تتطلع روسيا إلى استمرار تصدير الحبوب بمستويات مرتفعة ، في إشارة إلى أنها من غير المرجح أن تقلص شحناتها، بعد تحقيق حصاد وفير آخر من القمح، بحسب وكالة بلومبرج.

نقلت وكالة “إنترفاكس” عن النائبة الأولى لوزير الزراعة أوكسانا لوت أنه من المرجح أن تحافظ روسيا على حصة تصدير الحبوب التي تُقدر بـ24 مليون طن للنصف الثاني من الموسم، وهي الفترة من 15 فبراير حتى نهاية يونيو. لم يُحدَّد مقدار الحصة المخصصة للقمح.

قال ديمتري ريلكو، مدير شركة “آي كيه إيه آر” للاستشارات ومقرها في موسكو: “حجم الحصص وفير للغاية”، لافتاً إلى أن هذا يعني أنه من غير المرجح أن تقلص روسيا الصادرات.

تصدير الحبوب بمستويات مرتفعة

ورغم اعتماد روسيا في السابق على الحصص لدعم إمدادات الحبوب المحلية، فإن تكرار الكرملين لتطبيق الحد الأقصى الكبير الذي قدمه لعام 2022 يعني أنه لم يكن هناك تأثير يُذكر على الأسواق العالمية. يعكس هذا محصولاً ضخماً آخر لدولة عززت مكانتها كمصدّر أول للقمح في العالم بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

أدت حرب الكرملين-بما في ذلك حصار وقصف الموانئ—إلى عرقلة صادرات أوكرانيا من المواد الغذائية. على النقيض من ذلك، تجاوز التجار الروس التحديات المالية واللوجستية التي واجهها البعض في أعقاب الغزو وذلك من حيث تسليم شحنات قياسية.

تشمل حصة التصدير الروسية شحنات من مناطق في أوكرانيا تحتلها قوات موسكو، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس.