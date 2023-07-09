روسيا تبعث رسالة إلى حلف الأطلسي بشأن محطة زابوريجيا النووية

طالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأحد الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو” ببحث وضع محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا في قمتهم المقرر انعقادها هذا الأسبوع، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا يومي 11 و12 يوليو لمناقشة عدد كبير من الموضوعات تتراوح بين الانقسامات حيال طلب أوكرانيا الانضمام لعضوية الحلف ومساعي السويد للانضمام وتعزيز مخزونات الذخيرة ومراجعة خطط الدفاع لأول مرة منذ عقود.

واتهمت زاخاروفا أوكرانيا “بإلحاق ضرر ممنهج” بمحطة زابوريجيا النووية وقالت “ينبغي أن يكون اهتمام قمة حلف الأطلسي الرئيسي بهذا الأمر” في إشارة لمحطة زابوريجيا.

وأضافت زاخاروفا عبر تطبيق تيليجرام للمراسلة: “على كل حال ستكون الأغلبية العظمى من دول الحلف في منطقة التأثير المباشر” إذا وقعت كارثة بالمحطة.

وتقع فيلنيوس على بعد نحو ألف كيلومتر من المحطة النووية وهي أكبر محطة في أوروبا.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالتخطيط لمهاجمة المحطة التي تقع في منطقة زابوريجيا الخاضعة حاليا للسيطرة الروسية.