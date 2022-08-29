روسيا : انكماش الاقتصاد بأقل من 3% خلال 2022

أكد النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف ، اليوم الاثنين ، أن اقتصاد روسيا سينكمش بأقل من 3%، هذا العام بينما تساعد قوة سوق العمل في التخفيف من تداعيات ما تسميه موسكو “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا على الاقتصاد.

وأضاف بيلوسوف -كما ورد بموقع العربية – أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سيهبط “بما يزيد قليلا على 2%، هذا العام”، وتكهن بأن ذلك سيعقبه انخفاض “لا يزيد على 1%،” في 2023، بحسب رويترز.

ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين انهيارا بنسبة 15%، في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة بسبب أزمة أوكرانيا والمصممة لشل الاقتصاد الروسي.