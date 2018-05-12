روسيا اليوم تحذف استطلاع حلايب وتعتذر لمصر

حسين رجب حذف الموقع الإلكتروني لفضائية "روسيا اليوم" ظهر اليوم السبت استطلاع الرأي المسيء والمتجاوز حول تبعية مثلث حلايب، لمصر أو للسودان، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للاستعلامات في بيان.وقالت الهيئة في بيان "جاء الحذف عقب اتصالات مكثفة أجرتها الهيئة العامة للاستعلامات، فور نشر الاستطلا

حسين رجب

حذف الموقع الإلكتروني لفضائية “روسيا اليوم” ظهر اليوم السبت استطلاع الرأي المسيء والمتجاوز حول تبعية مثلث حلايب، لمصر أو للسودان، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للاستعلامات في بيان.

وقالت الهيئة في بيان “جاء الحذف عقب اتصالات مكثفة أجرتها الهيئة العامة للاستعلامات، فور نشر الاستطلاع، مع مسؤولي “روسيا اليوم” في موسكو والقاهرة ومع شخصيات وجهات روسية مسئولة حريصة على سلامة العلاقات المصرية – الروسية”.

ووفق البيان، أوضحت هيئة الاستعلامات للجانب الروسي “خطورة مثل هذه التصرفات غير المسؤولة وغير المهنية، وأنها تستهدف في حقيقتها الوقيعة بين الشعبين المصري والروسي، والإساءة لمشاعر الشعب المصري في قضية تتعلق بوحدة الأراضي المصرية والسيادة الوطنية عليها”.

وأوضحت الهيئة أنها تواصل الهيئة اتصالاتها مع المسؤولين في “روسيا اليوم” ومع كل الجهات والشخصيات الروسية المعنية، من أجل ضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات، ولكي يكون الإعلام في البلدين عنصراً مساعداً على تعزيز العلاقات وليس الإساءة إليها، في ظل التزامه بالقواعد المهنية المتعارف عليها عالمياً.



** توضيح



وفي السياق ذاته، وأصدرت قناة “روسيا اليوم” عبر موقعها الإلكتروني توضيحا جاء فيه “إذ تأسف إدارة قناة RT لما سببه الاستطلاع من استياء لدى الجانب المصري، فإنها توضح أن الغرض منه لم يكن الإساءة لمصر، ولا التشكيك في وحدة أراضيها، بقدر ما هو شكل إعلامي معمول به في تناول قضايا وملفات الساعة.. مع التزامنا بقواعد الموضوعية والحياد التي تميز تعاطينا الإعلامي مع جميع المواضيع الإخبارية”



وأضافت “كما تجدد القناة التأكيد على أن نتائج التصويت المذكور لا تعبر عن رأيها بل عن رأي المشاركين فيه لحظة التصويت”.



وكانت الخارجية وهيئة الاستعلامات أدنتا في وقت سابق مساء الجمعة واليوم السبت توجه القناة لإجراء استطلاع رأي أمس الجمعة بشأن مثلث حلايب المصري ، وفق بيانين منفصليين



