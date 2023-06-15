روسيا البيضاء تعلن إسقاط مُسيرة أوكرانية في مايو

زعمت روسيا البيضاء، التي تتسلم أسلحة نووية تكتيكية من حليفتها روسيا، اليوم الخميس إنها نجحت في إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة حدودية أواخر الشهر الماضي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وكشف حرس الحدود في روسيا البيضاء عن الحادث النادر الذي وقع في منطقة جوميل. ولم يذكر سبب عدم إعلانه عن الواقعة وقت حدوثها.

وسمحت روسيا البيضاء لروسيا باستخدام أراضيها كواحدة من نقاط الانطلاق في غزوها الشامل لأوكرانيا، الذي شنته في فبراير شباط من العام الماضي، كما سمحت لموسكو بتدريب الجنود في قواعدها.

ويعد احتمال دخول روسيا البيضاء الحرب مباشرة مبعث قلق لأوكرانيا منذ فترة طويلة. وقال الرئيس ألكسندر لوكاشينكو يوم الأربعاء إنه سيقوم بذلك في حالة وقوع “عدوان واسع النطاق” على بلده.

وذكر أن روسيا البيضاء بدأت استلام أسلحة نووية تكتيكية من موسكو في أول نشر من نوعه لروسيا خارج أراضيها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.

وتحتفظ روسيا بالسيطرة على الأسلحة، لكن لوكاشينكو قال إنها ستكون بمثابة رادع للمعتدين المحتملين.