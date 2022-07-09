روسيا: اتفاق قريب تقدم بموجبه الولايات المتحدة دعما للأردن لمدة 7 سنوات

نقلت شبكة روسيا اليوم السبت أن وزير التخطيط ناصر الشريدة سيوقع خلال زيارة يقوم بها إلى الولايات المتحدة اتفاقا يؤطر الدعم الأمريكي للأردن لمدة 7 أعوام مقبلة.

جاء ذلك بحسب ما نقلته الشبكة عن موقع “هلا أخبار” الأردني تحدث إليه مصدر حكومي.

وقال المصدر أن الشريدة سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية الاثنين المقبل لتوقيع “مذكرة تفاهم جديدة” حول دعم الأردن.

وأوضح المصدر حسبما نقل موقع “هلا أخبار” أن الأردن أجرى مباحثات حول مذكرة التفاهم الجديدة.

وتحل تلك المذكرة محل المذكرة السابقة والتي ينتهي العمل بها نهاية أيلول المقبل والتي أطّرت الدعم الذي قدمته واشنطن إلى عمّان على مدى السنوات الأربع الماضية.

وبموجب المذكرة السابقة، بلغ حجم الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة إلى الأردن خلال العام الماضي نحو 1.650 مليار دولار أمريكي، وظّفت لمواجهة التحديات الاقتصادية ورفد المسيرة التنموية.