أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن أوكرانيا تمتلك حصة ضئيلة من سوق تصدير القمح العالمي، وهذه الحصة مستمرة في التناقص، لذا فإن لقب “سلة الخبز العالمية” الذي أطلقه عليها الغرب والأمم المتحدة مبالغ فيه إلى حد كبير.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: لقد تمت المبالغة إلى حد كبير في دور أوكرانيا باعتبارها سلة غذاء العالم، كانت حصة هذا البلد في إجمالي صادرات القمح ضئيلة بالفعل (5%)، وتتضاءل نظرا لانخفاض مساحة الأراضي الزراعية بسبب التلوث الإشعاعي والكيميائي للتربة نتيجة لاستخدام الذخائر التي تحتوي على اليورانيوم المنضب والتي يزودها الغرب بها،

جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء “تاس” الروسية.